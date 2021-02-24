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بدرجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال موقعها الرسمي، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًاعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب الصعيد.
بدرجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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