بدرجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم



الظواهر الجوية:



- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًاعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.



حالة الطقس نهارًا:



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب الصعيد.



وإليكم تفاصيل حالة الطقس: