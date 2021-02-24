بعثة الأهلي تعود إلي القاهرة

عادت إلي مطار القاهرة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلي مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا علي متن طائرة خاصة.





وترأس محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئاسة البعثة.





وخسر فريق الأهلي أمام سيمبا بطل تنزانيا بهدف للاشيئ، علي ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.





وتصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمريخ السوداني بدون نقاط.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلي المباريات المحلية ضمن الدوري وكأس مصر.



