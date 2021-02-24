مصطفى الفقي: الجميع تأكد أن الرئيس السيسي يقف على أرضية وطنية



قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المعارضة مكانها الطبيعي للبرلمان، وهي جزء من مكونات النظام السياسي، معلقًا: "ألمني كثيرًا عدم وجود استجواب واحد خلال انعقاد البرلمان السابق".



وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح يرى أن المعارضة البناءة القائمة على أرضية وطنية مطلوبة، مؤكدًا أن الإساءة والهجوم على البعض ليست معارضة بل تسيئ إليها.



وأشار إلى أنه يجب أن تكون آراء النواب تحت القبة معبرة عن آراء الناس في الشارع، موضحًا أن الأصل في الأحزاب أن تسعى إلى السلطة، وأنه إذا لم يكن الحزب طموحًا في الوصول للسلطة يتحول إلى جمعية تعاونية، معلقًا: "النائب الراحل البدري فرغلي يمثل نقاء المعارضة وبراءة الطبقة العاملة".



وأكد أن هناك مساحة في مصر للمعارضة لمن يريدها ولكن يجب التعامل معها بذكاء، لافتًا إلى أن المعارضة قبل ثورة 1952 كان لها دورًا بارزًا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون آراء النواب تحت القبة معبرة عن آراء الناس في الشارع.



وذكر المحلل السياسي، أن المعارضة الوطنية تخلق شعبًا شجاعًا، ومصر تعاني من ضعف الأحزاب تاريخيًا، لافتًا إلى أن الجميع تأكد أن الرئيس السيسي يقف على أرضية وطنية، ويسعى إلى بناء دولة حديثة.



وتابع: "لدينا نقص في الكوادر السياسية وفقر سياسي واضح في القيادات والأحزاب"، مستكملًا: "المعارضة "طول عمرها" تتلخص في أحزاب وليس أفراد".

