حمد إبراهيم: طالبنا لاعبي المقاصة بعدم الاستهانة أمام أشمون

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة عن مواجهة فريقه ضد نظيره أشمون.





أكد حمد ابراهيم أن فريقه حرص على عدم الاستهانة بالخصم بمباراة الأمس الثلاثاء أمام أشمون بكأس مصر.





وقال حمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "طالبنا اللاعبين بعدم الاستهانة امام اشمون، وقدمنا مباراة طيبة واستطعنا تخطي هذا الدور.





وأردف: جهزنا لاعبينا بشكل جيد قبل مواجهة اشمون، ومواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة دور ال16 ستكون جيدة، فريق جيد يقدم مستوى متميز بالدوري.



