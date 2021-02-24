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نجم الأهلي السابق ينتقد موسيماني بسبب هذا اللاعب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتقد واحد من نجوم فريق الأهلي السابقين بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بسبب واحد من نجوم الفريق.

وأبدى محمد عمارة،  لاعب فريق الأهلي السابق، حزنه بعد خسارة الأحمر أمس الثلاثاء سيمبا التنزاني.

وقال عمارة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "كنا نتمنى أن يحقق الأهلي نتيجة إيجابية اليوم امام سيمبا التنزاني او التعادل على اقل تقدير.

وأشار: ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق متشابهين داخل الملعب، ولا اعلم لماذا لم يشارك أفشة بصفة أساسية اليوم امام سيمبا.

وأتم عمارة حديثه قائلا: الأهلي قادر على تخطي المباريات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

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