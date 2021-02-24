الشهر العقاري: 90 % من العقارات بمصر خارج الإطار الرسمي



كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن أن 90 % من العقارات في مصر خارج الإطار الرسمي لتسجيل العقارات والأراضي، قائلًا: "القيادة السياسية في الدولة وجدت أن هناك نسبة هائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي".





وأوضح "ياقوت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن دعوى صحة التوقيع لا تسمح بتسجل أي عقار، وهذا الوضع ليس جديدًا.



وأعلن عن إتاحة نموذج مجاني بكافة المكاتب لتسجيل العقارات والأراضي بداية من 6 مارس لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

