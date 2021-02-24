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أنغام تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى الكلاسيكية في هذا الموعد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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أعلنت المطربة أنغام، عن إحيائها حفل موسيقي في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس.


وأشارت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"،  إلى  موعد الحفل لافتة إلى أنه سيوافق الجمعة 26 مارس الجاري.


وانتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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مطربة فنانة انغام

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