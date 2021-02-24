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ريمون فرنسيس: تعرضت لحرب ممنهجة بسبب خدمتي للصحفيين على مدار تسعة أشهر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:29 ص
ريمون فرنسيس خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ريمون فرنسيس خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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أعلن ريمون فرنسيس المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي، وذلك بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.


وقال "فرنسيس" في تصريحات صحفية، إن السبب الرئيسي في قرار ترشحه، هو تحسين وتطوير منظومة العلاج الخاصة بالصحفيين، والتي يرى أنه يشوبها الكثير من القصور الذي هدد حياة الزملاء.

 

وأضاف المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، أنه لديه مشروع شامل لتطوير المنظومة الطبية الخاصة بالصحفيين، يعتبر مبادرة صحفيون ضد كورونا التي أطلقها متذ 9 أشهر جزءًا منها، ويريد استكمالها، مؤكدًا أنه تعرض لحرب ممنهجة بسبب خدمته لزملائه على مدار تسعة أشهر.

 

وتابع: "أرشح نفسي مرة ثانية، لأني أريد أن يقف نزيف الصحفيين، والحفاظ على حياتهم، هم وأفراد أسرهم من الموت، أو تدهور حالتهم، في ظل جائحة كورونا التي سوف تستمر قرابة عامين على الأقل".


وأكد أنه قرر الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لأنه مؤمن أن الصحفي يستحق منظومة علاجية شاملة ومتطورة، لا تزيد العبء عليه، تليق به وتحفظ كرامته وحياته هو وأفراد أسرته، ونظرًا أنه يثق في نفسه، أنه يستطع أن يصنع الفارق في ملف علاج الصحفيين على وجه التحديد، بأهداف وخطوات واقعية، وليست مجرد أحلام وأمنيات، لأنه بمجهود فردي، وبمبادرة شخصية، وبدون أي دعم من شخص او جهة، وبدون أي إمكانيات، تمكن من تكوين منظومة علاجية مجانية، وذلك من خلال مبادرة "صحفيون ضد كورونا، والتي تقدم للصحفي وأفراد أسرته، خدمة علاجية شاملة بلا مقابل، تصل إلى الصحفي في مكانه دون أن تزيد عليه أي أعباء.

وكان ريمون فرنسيس قد أطلق في شهر مايو الماضي، مبادرة "صحفيون ضد كورونا"، والتي فازت بالجائزة التقديرية الأولى من المجلس القومي للمرأة، كأفضل خدمة مجتمعية في مواجهة جائحة كورونا خلال عام 2020، قدّمت استشارات طبية مجانية على مدار اليوم، وإجراء مسحة وتحاليل كورونا، وكافة التحاليل والآشعات الأخرى من باب البيت بخصم 705، وأيضًا توفير أكسجين مجانًا، وتوفير غرف عناية وسرائر عزل بالمستشفيات الجامعية والحكومة والخاصة، بالإضافة إلى توفير بروتوكول علاج كورونا، وجميع أنواء الدواء بنسبة خصم 20%، وتوفير مستلزمات الوقاية كمامات وكحول بسعر التكلفة".


اللجنة المشرفة على الانتخابات تبدأ في تلقي الطعون
وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، تلقي الطعون والتنازلات للمرشحين، بداية من أمس الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الأسماء النهائية بعد ذلك.

وكانت قد تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، 55 طلب للترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، و6 طلبات للترشح على مقعد النقيب، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.

وقالت اللجنة إن المرشح وقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات، التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

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