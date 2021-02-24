قائد ليفركوزن يخضع لجراحة ويغيب حتى الشهر المقبل

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الثلاثاء أن قائده لارس بيندر سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة في الغضروف المفصلي.





وجرت العملية الجراحية للمدافع بيندر -31 عاما- يوم الجمعة وأشار ليفركوزن إلى إمكانية عودته للفريق بحلول نهاية مارس المقبل.





وتعرض بيندر للإصابة خلال مواجهة فولفسبورج في نهاية يناير وغاب عن ست مباريات لم يفز ليفركوزن خلالها إلا مرة واحدة.





كما يفتقد ليفركوزن جهود حارسه الأساسي لوكاس هراديكي حتى أبريل بسبب الإصابة في وتر أخيل.



