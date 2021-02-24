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ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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خسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من المجوعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 عبر اللاعب لويس خوسيه ميكوسون بتسديدة قوية في شباك محمد الشناوي.

بذلك تصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالت برصيد 3 نقاط.

وضمن نفس المجموعة، سحق فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، مضيفه المريخ السوداني برباعية مقابل هدف.

سجل هدف المريخ إسلاماني سعد الدين، بينما سجل لفيتا كلوب أوبيد مايامبا (هدفين) وماساسي أوبينزا ودجوما شعباني.

وسيواجه الأهلي فيتا كلوب يوم 5 مارس القادم، في ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة.

وفي ضوء تلك النتائج، أصبح ترتيب لمجموعة الرابعة على النحو التالي.

سيمبا التنزاني - 6 نقاط.

فيتا كلوب الكونغولي - 3 نقاط.

الأهلي - 3 نقاط.

المريخ السوداني - دون رصيد.

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