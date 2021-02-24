"يويفا" يلغي نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً للرجال والسيدات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وكان من المقرر إقامة بطولة الرجال في رومانيا اعتبارا من 30 يونيو (حزيران)، بينما كانت ستقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء اعتبارا من 21 يوليو (تموز).





والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أوروبا للكبار التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي، ويتوقع أن يتخذ "يويفا" قراراً بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من مارس (آذار).





وقال "يويفا" في بيان "اتخذت اللجنة التنفيذية هذا القرار بناء على القيود المفروضة حالياً على سفر الفرق: أيدت الاتحادات الأعضاء هذا القرار رغم شعورنا جميعا بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم. تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة".



