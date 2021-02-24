صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

أصدرت محكمة التسوية والتحكيم الرياضي، قرارًا ببطلان اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور في عام 2018، وذلك بسبب واقعة التزوير.





وكان مجلس إدارة الزمالك قد قام بإلغاء اللائحة التي تم إجراء الانتخابات على أساسها، وأجرى جمعية عمومية أخرى اعتمد خلالها لائحة جديدة تتضمن إلغاء منصب النائب الثاني.





بالإضافة إلى إدراج قرار محكمة القضاء الإدارى أن قرارات الجمعية العمومية نافذة بذاتها، وهو القرار الذي صدر من المحكمة في ديسمبر 2018، في الوقت الذي عقدت فيه الجمعية العمومية في 23 أغسطس 2018، أي أنه ضم قرار صدر بعدها بأربعة أشهر إلى اللائحة، وبناء عليه قرر مركز التسوية والتحكيم إبطال اللائحة.





وكان الزمالك تعادل سلبيًا أمام نظيره تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس الثلاثاء.



