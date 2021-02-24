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مصرع طفل أسفل عجلات قطار بمحطة الميمون في بني سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي "طفل" يبلغ من العمر 14 سنة، مصرعه، مساء الثلاثاء، دهسه قطار عند محطة الميمون بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم نقله جثة هامدة للمستشفى القروي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل صدمه قطار بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية "الميمون" بدائرة مركز شرطة الواسطى.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "يوسف رزق محمد ياسين" 14 سنة، مقيم قرية الميمون، وتم نقله جثة هامدة للمستشفى القروي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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