مصرع طفل أسفل عجلات قطار بمحطة الميمون في بني سويف

لقي "طفل" يبلغ من العمر 14 سنة، مصرعه، مساء الثلاثاء، دهسه قطار عند محطة الميمون بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم نقله جثة هامدة للمستشفى القروي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل صدمه قطار بالقرب من محطة السكة الحديد بقرية "الميمون" بدائرة مركز شرطة الواسطى.





وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "يوسف رزق محمد ياسين" 14 سنة، مقيم قرية الميمون، وتم نقله جثة هامدة للمستشفى القروي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة.



