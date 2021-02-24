المنشد محمود التهامي: لهذا السبب تعاونت مع المغنية الامريكية "إليز لبيك"

قال المنشد الديني الشيخ محمود التهامي، إن تعاونه مع المغنية الأمريكية أليز لبيك يعود لإيمانه بقضيتها.









وأضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: " أنا ماعرفش دينها إيه لحد دلوقتي ؟ ولا عاوز أعرف ده شيء يخصها لكني مؤمن بقضية حبها للإنسانية وعندما إستمعت لها أمنت بمعتقدها الموسيقي ودعمتها وساعدتها وإستمعت لغنائها".









وأكد أنه لن يقدم على الغناء بلغة أخرى لإيمانه باللغة العربية الفصحى وتعصبه لنشأته الصعيدية وجلبابه الصعيدي ائلاً : " أزعم تعصبي لذلك في الانشاد ولذا أفضل أكون منشد باللغة العربية لان هناك منشدين بلغات أخرى ".









وأضاف مازحًا: "عندما ظهرت صور الحفل التي جمعتني بالمطربة الامريكية " أليز " وبدت بملابسها التي ظهرت عليها أقعدت ألطم وخفت وأققول للناس ده " فوتوشووب " بس كنت حابب أنقل للناس سماحة الدين الاسلامي لانها ضيفتي وفي نفس الوقت ماجرحهاش عشان ماحدش يتفزلك من المشايخ لان دين الاسلام دين جبر الخواطر ".







