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بفستان أسود.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة سوداء، حيث اعتمدت على فستان أسود ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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