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عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تعرضت بعض المناطق في القاهرة وحلوان لأمطار غزيرة، وبرق ورعد، وفقا لما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت أن هناك أمطار غزيرة غزيرة مساكن الشروق خلف النادي الأهلي، وأيضا شارع جمال عبدالناصر جسر السويس، وزهراء المعادي، وأرض الجولف مدينة نصر، ومدينة بدر، والحي الثامن مدينة نصر، والقطامية المعادي، ووادي حوف حلوان، وعزبة النخل.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال موقعها الرسمي، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًاعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب الصعيد.

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