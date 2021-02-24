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تحديد الموعد المبدئي لقمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعدًا مبدئيًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة المسابقات موعدًا مقترحًا لإقامة مباراة القمة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 30 أبريل المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة الموعد المقترح إلى الجهات الأمنية للحصول على موافقتها بشأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك.

وكان المفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في 28 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بناءا على رغبة قوات الأمن، ولم يتم تحديد موعد نهائي لاقامتها حتى الآن.

يذكر أن النادي الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.

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