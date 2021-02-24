ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهات الجولة المقبلة

انتهت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كلًا من: الزمالك، والترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.





وتعادل الزمالك خارج قواعده مع تونجيت بنتيجة 0-0، بينما تعادل مولودية الجزائر في عقر داره بهدف مقابل هدف مع الترجي التونسي.





ويستمر الترجي التونسي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على تونجيت في تونس، وتعادل مع المولودية في الجزائر، بينما يحتل الاخير المركز الثاني برصيد نقطتين، بعد أن تعادل مع الزمالك في مصر ثم الترجي.





بينما الفارس الابيض في المركز الثالث برصيد نقطتين، بعدما تعادل سلبيًا في اللقائين أمام مولودية الجزائر، وتونجيت، والاخير في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.



