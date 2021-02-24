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بنيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ملك أحمد زاهر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ونيولوك جديد اعتمدت فيه على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر ظهور لملك كام من خلال مسلسل "لؤلؤ"، الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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نيولوك ملك احمد زاهر فنانة

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