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موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لملاقاة فريق برشلونة الإسباني، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره برشلونة، على ملعب بارك دي برانس، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل، في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Bein Sports HD 1.

وكانت نتيجة الذهاب يوم 16 فبراير الجاري، انتهت بفوز باريس برباعية مقابل هدف لبرشلونة، على ملعب الكامب نو، ويحتاج البلوغرانا للفوز بفارق أربع هداف لكي يتأهل إلى دور الثمانية.

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