موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

حسم نادي النصر، ديربي مدينة الرياض لصالحه بهدف نظيف على غريمه الهلال، بهد نظيف، في لقاء الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.





سجل جونزالو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 بتمريرة من زميله بيتروس.





بهذا الفوز، رفع النصر رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن، بينما ظل الهلال ثانياً برصيد 36 نقطة.





وسيواجه النصر في الجولة المقبلة 21، نظيره أبها، بملعب ستاد الملك فهد.





وتقام المباراة مساء الأحد 28 فبراير، عند تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



