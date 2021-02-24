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4 أندية تستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد العديد من كبار الأندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة الديلي ميرور البريطانية إلى أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو البالغ من العمر 32 عاماً انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن النجم الأرجنتيني أصبح بعدها من أساطير مانشستر سيتي والهداف التاريخي للنادي الإنجليزي وحصد معه على العديد من البطولات المحلية.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن عقد سيرجيو أجويرو سينتهي مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل ويبدو بأنه لا يرغب في الاستمرار أكثر من ذلك مع المان سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيرجيو أجويرو عانى بشدة من الإصابات المتكررة بمشاركته في تسع مباريات فقط في الموسم الحالي ويرغب النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة في نادي آخر.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك أربعة أندية كبرى ترغب في الحصول على خدمات سيرجيو أجويرو مجاناً، وهم : باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه حتى الآن لم يحسم سيرجيو أجويرو قراره بعد بشأن هوية فريقه الجديد، حيث تتحدث الأنباء عن تفكيره في برشلونة للتواجد بجانب صديقه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سينتهي عقده هو الآخر في الصيف المقبل.

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