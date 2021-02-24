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تفاصيل اقتراب نجم ريال مدريد من مانشستر سيتي
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:30 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث مازال مستمر عن مستقبل نجم وقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الملكي في الصيف المقبل بدون التوصل لإتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده.
وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن شقيق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع بسيرجيو راموس في الفترة الأخيرة.
وأكد البرنامج الإسباني أنه على الرغم من تواصل شقيق جوارديولا مع نجم وقائد الملكي إلا أن راموس لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.
ولفت البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد راموس لمدة موسمين مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بينما يرفض راموس فكرة تخفيض راتبه الحالي البالغ قدره 12 مليون يورو.
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