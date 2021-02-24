موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يوم الجمعة الموافق 5 مارس المقبل، على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وكان المارد الأحمر خسر أمام سيمبا التنزاني عصر أمس الثلاثاء، بهدف نظيف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في تنزانيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على المريخ السوداني في الجولة الأولى، بينما فيتا كلوب في المركز الثاني بعد ان خسر أمام سيمبا بهدف، وفاز على المريخ برباعية مقابل هدف.



