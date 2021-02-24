Advertisements

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يوم الجمعة الموافق 5 مارس المقبل، على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المارد الأحمر خسر أمام سيمبا التنزاني عصر أمس الثلاثاء، بهدف نظيف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في تنزانيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على المريخ السوداني في الجولة الأولى، بينما فيتا كلوب في المركز الثاني بعد ان خسر أمام سيمبا بهدف، وفاز على المريخ برباعية مقابل هدف.

أخبار تهمك

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»