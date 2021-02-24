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أزمة جديدة تواجه ميلان بسبب إبراهيموفيتش

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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ينتظر نادي ميلان أزمة في الأيام القليلة المقبلة بشأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن زلاتان سوف يتواجد كضيف شرف في مهرجان "سانريمو" الذي سيقام من 2 إلى 6 مارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سوف يلعب مباراتين خلال هذه الفترة ضد اودينيزي يوم 3 مارس وهيلاس فيرونا يوم 7 مارس وبالتالي سيفقد خدمات إبراهيموفيتش خلالهم.

وأكدت الصحيفة أن إبراهيموفيتش وقع بالفعل على عقود حضوره للمهرجان وكانت إدارة ميلان تعلم بهذا الأمر منذ توقيع العقود مع اللاعب وبالتالي النادي لا يقدر منعه.

ويستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره النجم الأحمر غدا الخميس ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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