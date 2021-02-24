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زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الميرنجي لمواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا
ويعاني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، من مشكلة الغيابات أمام أتالانتا غد الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

ويفقد زيدان خدمات كلا من المدافع والقائد سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو دا سيلفا، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، بالإضافة إلى الثنائي إيدين هازارد، وكريم بنزيما.

من جانبه جاءت قائمة الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة أتالانتا بدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب
الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شوست، ميجيل
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو
الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، هوجو دورو.

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