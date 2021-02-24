كوتينيو يتعرض لانتكاسة جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة، تعرض لانتكاسه ستؤجل عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.





وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في ركبته اليسرى خلال مواجهة إيبار في الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كوتينيو تعرض لانتكاسة جديدة، حيث لا يزال يعاني من تورم في الركبة.





وتابعت الصحيفة، أن هذا الأمر سيجعل مدة غياب كوتينيو قد تزيد على 3 أشهر، وأكد ممثلو اللاعب صحة هذا الأمر.



