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موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
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فجر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن تعرض فريقه لمضايقات من الأمن في تنزانيا قبل مباراة الفريق الأحمر أمام سيمبا بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحاته بعد خسارة الأهلي :"علينا تقبل كل ما حدث قبل المباراة،  فنحن كمدربين علينا التركيز في المباراة فقط أما الأمور الأخرى".

وأضاف :"منعونا من نزول الملعب وحدث مضايقات كثيرة من الأمن، لا أريد الحديث عن هذه الأمور فالجميع يعرف ماذا حدث".

وتابع :"لا أريد تبرير الخسارة والبحث عن أعذار فالجميع يعرف ماذا حدث في كواليس المباراة وهذه هي كرة القدم في إفريقيا".

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