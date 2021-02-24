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إدارة ريال مدريد تحسم مصير زيدان مؤقتا مع الميرنجي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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وجهت إدارة ريال مدريد الإسباني، رسالة طمأنة إلى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، قبل مواجهة أتالانتا، ضمن إطار منافسات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يقرر بقاء زيدان حتى نهاية الموسم
ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، منافسه أتالانتا بدون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

من جانبه أبلغت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، المدرب الفرنسي زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن سانتياجو برنابيو، عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.

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