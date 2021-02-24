Advertisements

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لا يزال أمامنا ٤ مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة».

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام «كاف» قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»