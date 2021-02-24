"متزهقش".. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها









واكتفت بالتعليق قائلة "متزهقش حتى لو مفيش حاجة كمل".



يذكر أن ريهام سعيد كانت قد توقفت عن تقديم برنامج "صبايا الخير" في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.





كما تعرض برنامج "صبايا الخير" للإيقاف عدة مرات سابقة بسبب حلقات أثارت غضب الجماهير، كان من بينها حلقة "الاتجار بالأطفال"، وحلقة أخرى اعتبرها الجمهور إساءة للسوريين، كما بدأت الهجمات والحملات القضائية ضد ريهام سعيد قبل سنوات بحلقة شهّرت فيها بفتاة تعرضت للتحرش وصل بها الأمر إلى انسحاب الرعاة من رعاية البرنامج.

تحرص الإعلامية ريهام سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها.