محمود التهامي يكشف كواليس ما دار بينه وبين تامر أمين بعد تصريح الأخير المسيئ للصعايدة





علق المنشد الديني الشيخ محمود التهامي على الاساءة التي صدرت من الاعلامي تامر أمين قائلاً: "فوجئت بالزيطة التي حدثت بعد تصريحات الاعلامية تامي أمين وفوجئت بالناس كلها بتتصل بيا وتقلي لازم تطلع ترد وسألت أرد على إيه ؟ قالولي الاساءة بتاعت أخونا الاعلامي تامر أمين .. للامانة أنا تعجبت وقلت لنفسي تامر أتجنن ولا إيه؟ لانه من محبين الصعايدة ومن المشيدين بيهم دائماً وقلت لنفسي ياترىى إيه الي حصله؟









وأضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "جبت الحلقة وشاهدتها ولاحظت إن فيه إحتزاء من سياق تصريحاته وهناك من تعمد ذلك لكني ايضاً أرى أنه خانه اللفظ بكل تأكيد".





وتابع: "بالمناسبة حصلي موقف من ثلاث ايام كنت في أحد الحفلات وديعت لافتتاح أستوديو أحمد ايوب ولقيت تامر أمين في وشي وقلتله ده إنت ليلتك سوده وجايلنا لحد هنا ؟ قلي والله ياشيخ محمود أنا مستعد ابوس على راسك وراس كل صعيدي في الدنيا وأنا للامانة ماسبتوش لأن ليا حق".







