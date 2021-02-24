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حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم 24 فبراير 2021.. "لا تورط نفسك في العلاقات"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:24 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 24 فبراير 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 24 فبراير 2021.

برج الحمل: الغيرة أوالأنانية أوالرغبة فى التحكّم والسيطرة وإثبات الأهمية من الحبيب تجاهك مشاعر طبيعيّة يمر بها كل إنسان، هذا لا يستدعى غضبك.

برج الثور: إبتعد عن أيّة ظروف أو أماكن قد تشجعك على التساهل أو التراخى الأخلاقى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجوزاء: تحت الحماسة الزائدة لاتورّط نفسك في علاقة، مشوار، خدمة، وعود ثم تشتكى لاحقًا من عدم قدرتك على الوفاء بها، لسانك حصانك.

برج السّرطان: أحد الأقارب أو الأصدقاء يبدو حسّاسًا زيادةً عن اللزوم أو هو كذلك على الأقل فى هذا التوقيت فحاول أن تكون لطيفًا دون مزاح مُؤذٍ، لِتَفُلْ خَيْرًا.

برج الأسد: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها، هذا يعنى الإنتباه لأموالك ونفقاتك وألا تَشْتَرِ إلا ماتحتاجه فقط وليس لِهَوَس الشراء.

برج العذراء: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.

برج الميزان: تنشيط الذاكرة بألبوم الصور مُفيد إن قمت بالإتصال بزميل الجامعة، يوم مُناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أو زيارة للطبيب.

برج العقرب: تتمكن من إستخدام مهاراتك الكلامية فى الصّلح مع أحدهم خاصة من أفراد الجنس الآخر بكلماتك الحلوة، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج القوس: الكلمات الصغيرة قد تكبر مثل كرة الثلج لتصنع مُشاجرة من لاشيئ، إستعمل كلمة طيبة حتى لاتُفسد جمال اليوم مع أحب الناس لقلبك.

برج الجدى: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصرًا واضحًا فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.

برج الدّلو: قم بالتعبير عن وجهة نظرك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب دون اللجوء للصوت العالى أو للألفاظ الجارحة.

برج الحُوت: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز،تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعانًا من الذهب.

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