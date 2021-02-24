الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال موقعها الرسمي، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًاعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب الصعيد.





هذا، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستقر الطقس وتنتهي الموجة السيئة في ظهر اليوم، لافتا إلى أن الساعات الأولى من اليوم ستشهد أمطار وشبورة مائية على بعض المناطق.





بيان بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 العظمى 19

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في السويس الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 العظمى 18

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 13

درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24