رايان راينولدز ينفي عودته لشخصية Green Lantern



نفى النجم رايان راينولدز ما تردد من شائعات حول عودته لتجسيد شخصية "جريين لانتيرن" في ظهور استثنائي ضمن نسخة المخرج جاك شنايدر المرتقبة من فيلم عصبة العدالة.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن راينولدز نفى هذه الشائعات، مؤكدا على التزامه بالظهور في الافلام المستقبلية ضمن عالم مارفل السينمائي.

ويجسد حاليا النجم رايان راينولدز شخصية ديدبول ضمن عالم مارفل السينمائي، ومن المقرر ظهوره بالشخصية في أفلام مستقبلية تابعة لهذا العالم.

