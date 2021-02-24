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رايان راينولدز ينفي عودته لشخصية Green Lantern

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نفى النجم رايان راينولدز ما تردد من شائعات حول عودته لتجسيد شخصية "جريين لانتيرن" في ظهور استثنائي ضمن نسخة المخرج جاك شنايدر المرتقبة من فيلم عصبة العدالة.
وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن راينولدز نفى هذه الشائعات، مؤكدا على التزامه بالظهور في الافلام المستقبلية ضمن عالم مارفل السينمائي.
ويجسد حاليا النجم رايان راينولدز شخصية ديدبول ضمن عالم مارفل السينمائي، ومن المقرر ظهوره بالشخصية في أفلام مستقبلية تابعة لهذا العالم.

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