الحكومات الإقليمية اليابانية تضغط لإنهاء حالة الطوارئ مع انخفاض حالات COVID-19

قال وزير الاقتصاد الياباني، إن الحكومات الإقليمية اليابانية طلبت رفع تدابير الوباء الطارئة قبل الموعد المقرر في 7 مارس حيث تتجه حالات COVID-19 الجديدة إلى الانخفاض، مضيفًا أن الحكومة ستسعى للحصول على آراء الخبراء قبل الموافقة.





دفعت الزيادة الكبيرة في الحالات اليابان إلى إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي لـ 11 محافظة، مطالبة السكان بتقليص الأنشطة والشركات لتقصير ساعات العمل. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ سترفع على الأرجح على مراحل رغم أنه سيُطلب من الشركات مواصلة الإغلاق مبكرًا.





سجلت اليابان 1083 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية NHK، مقارنة بذروة بلغت حوالي 8000 حالة يوم 8 يناير. وانخفضت الإصابات الجديدة في طوكيو إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر.





وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنه طلبت ثلاث محافظات غربية إلى جانب ثلاث محافظات أخرى في الأجزاء الوسطى والجنوبية من اليابان رفع حالة الطوارئ في وقت مبكر من هذا الأسبوع. واضاف ان طوكيو والمحافظات المجاورة ستظل تحت حالة الطوارئ.



