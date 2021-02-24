



بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021، تترقب الاسر محدودة الدخل المستفيده من معاش تكافل وكرامه الموعد التي ستعلنه وزارة التضامن الاجتماعي من اجل استلام الدفعه المستحقه للشهر الجاري فبراير عن طريق حسباتهم البنكيه وذلك باستخدام الكروت المستخرجه لهم ، وتجدر الاشاره الي ان الوزارة ستقوم خلال الايام القليله القادمة بتسليم المبالغ المستحقه خلال الايام المقبله حيث سيتم ابلاغ المستفيدين مباشرتا بعد تجهيز الحسابات ومن جانب اخر تتيح الوزارة الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل عبر الموقع الرسمي للوزارة وفقا للخطوات المبينه بالفقرات التاليه .





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021

تتزايد معدلات البحث يوميا من قبل الاسر التي تحتاج الي معاش تكافل وكرامه حيث انه يعد للكثير الدخل الوحيد ليوفروا لاسرهم حياه كريمهم وذلك من خلال شرائهم للسلع الغذائية التي يحتاجون اليها ، وتجدر الاشاره الي ان الوزارة قد اتاحت الاستعلام الالكتروني للمواطنين من اجل ان تسهل عليهم الخدمات وتوفر لهم الوقت المهدر في الذهاب الي الجهات المختصه حيث يتم الاستعلام وفقا لطريقتين اما عبر الخط الساخن التي اطلقته الوزارة او الرابط الرسمي التي سنوضحه لكم عبر الفقره التاليه .





خطوات الاستعلام عن معاش وزارة التضامن

ايام معدودة وستبدأ اعمال الصرف المقرره لمعاش تكافل وكرامه التي تشرف عليه وزارة القوي العامله والمخصص ا لي الارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصه ، والان اليكم الخطوات التاليه :





- تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني للوزارة التضامن الاجتماعي .

- الضغط علي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه .

- تسجيل الاسم والرقم القومي .

- الضغط علي زر استعلام .



