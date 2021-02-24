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بايدن: الولايات المتحدة وكندا تعملان على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على العمل من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

قال بايدن في خطاب عقب اجتماع ثنائي مع الزعيم الكندي: "نحن بصدد إطلاق اجتماع وزاري رفيع المستوى حول الطموح المناخي ومواءمة سياساتنا وأهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050". وسيستضيف الاجتماع الوزاري المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ جون كيري ونظيره الكندي وزير البيئة جوناثان ويلكينسون.

تأتي الشراكة بعد أن ألغى بايدن تصريحًا رئيسيًا لخط أنابيب Keystone XL، والذي كان سينقل 830 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الثقيل كثيف الكربون من ألبرتا الكندية إلى نبراسكا، في أول يوم له في المنصب الشهر الماضي – وهو واحد وسط موجة من أوامر تهدف إلى الحد من تغير المناخ.

وقد قال مسؤول أمريكي إن جيران أمريكا الشمالية "سيتعاونون بشأن مواءمة السياسة" ويهدفون إلى الإعلان عن أهداف جديدة لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2030 بحلول 22 أبريل - وهو اليوم الذي ستستضيف فيه الولايات المتحدة قمة قادة المناخ. وقال المسؤول للصحفيين إن مجالات توافق السياسات "ذات الاهتمام المشترك" ستشمل الحد من غاز الميثان في عمليات النفط والغاز والنقل والمركبات والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الولايات المتحدة مهتمة بتعزيز واردات الطاقة المائية. في مقابلة منفصلة، قال وزير البيئة ويلكينسون إن الجمع بين الطاقة النظيفة في كندا وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة يمثل أولوية للمحادثات المبكرة بين البلدين.

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