رعد وبرق .. رفع حالة الطوارئ القصوى بالبحر الأحمر عقب تعرض طريق الزعفرانة لتقلبات الجوية

شهدت قرية الزعفرانة وطريق الزعفرانة راس غارب شمال محافظة البحر الاحمر سقوط أمطار متوسطة الشدة رعدية في الساعات الأولي من صباح الأربعاء كما شهدت المنطقة انتشارا للسحب المنخقضة وظاهرتي الرعد والبرق.





ومن جانبها ناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر اثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.



فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة.