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وزير خارجية ميانمار يسافر إلى تايلاند لإجراء محادثات لحل الأزمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مصدر بالحكومة التايلاندية، إن وزير خارجية ميانمار المعين سافر إلى تايلاند، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كثف فيه جيران ميانمار جهودهم لحل أزمة بدأت عندما استولى الجيش على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير. وقال المصدر التايلاندي إن الوزير، وونا ماونج لوين، وصل لإجراء محادثات بشأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا، فيما خرج معارضو الانقلاب إلى الشوارع مرة أخرى في ميانمار.

اتخذت إندونيسيا زمام المبادرة في الجهود المبذولة لتوجيه مسار للخروج من الأزمة بمساعدة دول أخرى في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن خططها تعثرت في وقت سابق اليوم الأربعاء مع إلغاء زيارة مقترحة إلى ميانمار من قبل وزير خارجيتها.

وشهد هذا الأسبوع مسيرات حاشدة وإضرابًا عامًا يوم الاثنين للتنديد بالانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، على الرغم من تحذير السلطات من أن المواجهة قد تؤدي إلى مقتل أشخاص.

قال سان أونج لي، 26 عامًا، وهو عضو في أقلية كاشين في حفل نظمه أعضاء من مينويرت: "نحن أبناء الأقليات العرقية لم تتح لنا الفرصة للمطالبة بحقوقنا، لكننا نمتلكها الآن.. لذلك أنا أؤيد الاحتجاج بصوت واحد مثل جميع الأشخاص العرقيين".

مع الاحتجاج وحركة العصيان المدني التي شلت الحياة في ميانمار، تحاول إندونيسيا إيجاد مخرج. وقالت المصادر إنها اقترحت خطة تركز على قيام أعضاء الآسيان بإرسال مراقبين لضمان التزام الجنرالات بوعدهم بإجراء انتخابات نزيهة.

لم يحدد الجيش إطارًا زمنيًا لإجراء انتخابات جديدة، لكنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد عندما استولى على السلطة، لذا فمن المحتمل أن يحدث ذلك ثانية. وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الموجودة في تايلاند، إنه كان من المتوقع أن تتوجه إلى ميانمار، لكن الرحلة توقفت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، توكو فايزاسياه، في إفادة صحفية في جاكرتا: "بعد الأخذ في الاعتبار التطورات الحالية ومدخلات دول الآسيان الأخرى، ليس هذا هو الوقت المثالي للقيام بزيارة إلى ميانمار".

وتجمع مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، أمام سفارة إندونيسيا في يانغون للتعبير عن معارضتهم للانتخابات الجديدة، مطالبين بالاعتراف بالأصوات التي أدلوا بها في نوفمبر. واستولى الجيش على السلطة بعد أن زعم حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر، واحتجز سو كي وكثير من قيادة الحزب. رفضت مفوضية الانتخابات شكاوى التزوير.

وقال تحالف أمة المستقبل، وهو مجموعة ناشطة مقرها ميانمار، في وقت سابق في بيان إن زيارة ريتنو ستكون "بمثابة الاعتراف بالمجلس العسكري". وطالبت المجموعة المسؤولين الأجانب بمقابلة هتين لين أونج، عضو لجنة تمثل المشرعين المخلوعين، والذي تم تعيينه "المسؤول الوحيد عن العلاقات الخارجية".

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ميانمار تايلاند احتجاجات

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