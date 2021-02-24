غلق طريق الزعفرانة إتجاه العين السخنة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن إدارة مرور السويس بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر قامت بغلق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول وأمطار غزيرة بعدة مناطق بالطريق وذلك لسلامة المواطنين.





وأوضحت الإدارة العامة أنه تم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر لوقف حركة السير ومطالبة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





كانت شهدت منطقة الزعفرانة وطريق الزعفرانة راس غارب شمال البحر الاحمر سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة في الساعات الأولي من صباح الأربعاء كما شهدت المنطقة انتشارا للسحب المنخقضة وظاهرتي الرعد والبرق.



ومن جانبها ناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر اثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.



فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة.

