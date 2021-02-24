Advertisements

غلق طريق الزعفرانة إتجاه العين السخنة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة للمرور أن إدارة مرور السويس بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر قامت بغلق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول وأمطار غزيرة بعدة مناطق بالطريق وذلك لسلامة المواطنين.


وأوضحت الإدارة العامة أنه تم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر لوقف حركة السير ومطالبة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


كانت شهدت منطقة الزعفرانة وطريق الزعفرانة راس غارب شمال البحر الاحمر سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة في الساعات الأولي من صباح الأربعاء كما شهدت المنطقة انتشارا للسحب المنخقضة وظاهرتي الرعد والبرق.

ومن جانبها ناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر اثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة.

أخبار تهمك

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»