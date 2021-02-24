



مبلغ ضخم.. محكمة الأسرة تُلزم احمد عز بدفع نفقة شهرية لـ "توأم زينة"





قضت محكمة أسرة مدينة نصر، أمس الثلاثاء الموافق 23/2/2021، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز ، والتي تطالب فيها بزيادة "نفقة توأمها" بإلزام "عز" بدفع نفقة شهرية للصغيرين عزالدين وزين الدين قدرها 60 ألف جنيه.





كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت " احمد عز" بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه، وأقامت زينة دعواها لتزويد المبلغ.





كان معتز الدكر، محامي "زينة"، قدم الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك احمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.





كان "الدكر" تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان احمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته "عز الدين" و "زين الدين" بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن احمد عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.





وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف "زينة" التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.