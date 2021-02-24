هونج كونج تخطط لخفض عجز الميزانية مع توقعات بتعافى الاقتصاد

قال وزير المالية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم إدارة عجز أقل بكثير في الميزانية في السنة المالية المقبلة، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد من أطول فترة ركود على الإطلاق.





وأضاف أن آمال تعافي المدينة التي تحكمها الصين معلقة الآن على لقاحات فيروس كورونا. حيث دفعت الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019 المركز المالي العالمي إلى الركود حتى قبل أن يضرب الوباء. وقال تشان للمشرعين إنه يتوقع أن يصل عجز الميزانية للعام المقبل إلى 101.6 مليار دولار هونج كونج (13.10 مليار دولار)، وهو أقل من الرقم القياسي البالغ 257.6 مليار دولار هونج كونج المتوقع لعام 202021.





أدت تدابير الإغاثة من الوباء، بما في ذلك المنح النقدية للمقيمين والإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى للشركات، إلى جعل المدينة تعاني من عجز أعمق بكثير في العام الماضي من 139.1 مليار دولار هونج كونج المخطط لها.





وقال تشان في خطابه بشأن الميزانية: "مع استمرار انتشار الوباء، لم يخرج اقتصادنا بعد من الركود.. تركز ميزانية هذا العام على استقرار الاقتصاد وتخفيف عبء الناس."





لدعم التعافي في النشاط الاستهلاكي والتجاري، يشمل الإنفاق في العام المقبل قسائم بقيمة 5000 دولار هونج كونج للمقيمين، وتخفيضات في ضريبة الأرباح والرواتب، وإعفاءً من رسوم تسجيل الأعمال. كما سيحصل قطاعا السياحة والتكنولوجيا على بعض الدعم.





على صعيد الإيرادات، ستزيد الحكومة رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى 0.13٪ من 0.1٪. عادة ما تدير هونغ كونغ ميزانيات أو فوائض متوازنة، لأن نظام العملة المرتبط بها يلزمها بالحكمة المالية. ومن المتوقع أن تبلغ احتياطياتها المالية 902.7 مليار دولار هونج كونج في نهاية مارس 2021 وتنخفض إلى 775.8 مليار دولار هونج كونج بحلول نهاية مارس 2026.





كان من المتوقع أن يتوسع اقتصاد هونج كونج بنسبة 3.5٪ إلى 5.5٪ هذا العام وأن يعمل بمتوسط معدل نمو يبلغ 3.3٪ سنويًا من عام 2022 إلى عام 2025. لكن انكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.1٪ في عام 2020، وهو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 1962.



