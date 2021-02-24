تايلاند تتلقى أول لقاحات ضد فيروس كورونا

تلقت تايلاند، اليوم الأربعاء، أول 200 ألف جرعة من CoronaVac من شركة Sinovac Biotech، وهي الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في البلاد، ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات في غضون أيام قليلة.





من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا من بين أول من يتلقون اللقاح في نهاية هذا الأسبوع. تم حجز معظم الجرعات للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية. وقال برايوت على مدرج المطار في مطار سوفارنابومي ببانكوك، حيث تم إنزال حاوية مبردة تحمل أعلام البلدين من طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية: "شكرًا لجمهورية الصين الشعبية على تسليم اللقاح هذا الشهر والأشهر اللاحقة".





قال وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول في وقت سابق من هذا الأسبوع إن 117000 جرعة من لقاح COVID-19 التابع لشركة AstraZeneca ستصل أيضًا يوم الأربعاء وأن برايوت سيكون من بين المتلقين الأوائل.





تتوقع تايلاند تسليم 1.8 جرعة إضافية من CoronaVac في مارس وأبريل، ليتم تقديمها بشكل أساسي إلى العاملين الصحيين والمجموعات المعرضة للخطر. نجت البلاد حتى الآن من هذا النوع من الأوبئة التي شوهدت في أماكن أخرى، مع ما يزيد قليلًا عن 25000 إصابة بشكل عام.





يأتي وصول اللقاح وسط بعض الانتقادات العلنية للحكومة واتهامات بأنها كانت بطيئة للغاية في تأمين اللقاحات. ومن المقرر أن تبدأ حملتها للتحصين الشامل، والتي تهدف إلى إعطاء 10 ملايين جرعة شهريًا، في يونيو، باستخدام 26 مليون حقنة من لقاحات AstraZeneca التي تنتجها شركة Siam Bioscience المحلية. كما احتفظت بـ 35 مليون جرعة أخرى من اللقاح.



