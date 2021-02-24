"تحسن حالة الطقس".. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء حتى الجمعة المقبل، مؤكدة أن هناك تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.





وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:





- الأربعاء 24 فبراير:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة بمعدل 40%.





أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، بمعدل 40%، قد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء.





أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: "الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، والقصير بمعدل 50%"، ونشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.





- الخميس 25 فبراير:





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%، وشبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





- الجمعة 26 فبراير:





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بمعدل 30%، وشبورة صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.