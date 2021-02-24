القاهرة 20.. بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء بمحافظات ومدن مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر إليكم البيان التالي:





العظمى الصغرى





القاهرة 20 09





الإسكندرية 19 11





وادى النطرون 19 09





طنطا 20 09





شبين الكوم 20 09





دمنهور 20 11





بلطيم 19 10





مطروح 18 11





السلوم 19 10





سيوة 19 06





بورسعيد 19 12





دمياط 19 11





الزقازيق 20 09





المنصورة 20 10





الإسماعيلية 20 08





السويس 20 09





العريش 19 10





رفح 19 10





رأس سدر 20 10





نخل 18 03





نويبع 20 14





طابا 20 13





كاترين 13 04





الطور 21 12





شرم الشيخ 22 15





الغردقة 23 14





مرسى علم 21 13





الفيوم 20 08





بني سويف 21 07





المنيا 21 07





أسيوط 21 06





سوهاج 22 08





قنا 23 08





الأقصر 24 09





أسوان 24 10





إدفو 24 11





أبوسمبل 23 11





الوادي الجديد 22 08





شلاتين 26 15





أبورماد 26 14





حلايب 24 16





رأس حدربة 23 15