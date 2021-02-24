



استقرت أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء 24-2-2021 ، حيث وصل سعر كيلو الأرانب الي 42 جنيه ، والفراخ الحمراء 30 جنيه ، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021 في الأسواق على النحو التالي:





أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021





الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





سعر كرتونة البيض اليوم





سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة

سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.







