المخرج حسين كشمولة بكشف تفاصيل تعاونه مع حاتم العراقي

الشاب حسن كشمولة سعادة كبيرة لنجاح الأغنية المصورة الأخيرة "حبك إلي وملكي" للفنان حاتم العراقي الذي قام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب في مدينة دبي بدولة الإمارات، وتخطيها حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أسبوع من عرضها، مؤكدًا أنه تشرف بالتعاون في هذا الكليب مع الفنان حاتم العراقي ذو النجومية والشهرة الكبيرة عربيًا.





وقال: "الفنان حاتم العراقي له كل المحبة والتقدير ويتمتع بشهرة ونجومية كبيرة، ويملك قاعدة جماهيرية في العراق والوطن العربي، وسعدت بالتعاون معه في هذا الكليب "حبك الي وملكي" الذي أعتبره إضافة لي في مشواري مع الإخراج الذي بدأته مع الأفلام المصورة الأكاديمية والوثائقية، ومستمر به مع الأعمال الغنائية".





وأوضح حسن كشمولة أن الجمهور العربي والعالمي بات يتطلع لمتابعة الفيديوهات القصيرة والمختصرة نظرًا لقلة متابعته للأعمال المصورة الطويلة، معتمدًا على جمال الفكرة وقصرها، وهو ما يضعه في عين الاعتبار عند تقديم أعماله الإخراجية.