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75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأربعاء، 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة التركية، قال فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28213، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2655633.

 

وأوضحت الصحة التركية، أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس وصلت إلى 2534996، بعد تسجيل 5546 حالة شفاء جديدة.

 

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في 20 فبراير الحالي، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، بحسب أوضاع كل ولاية، اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

 

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