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أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-2-2021 مقابل الجنيه في البنوك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-2-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها أمس الثلاثاء خلال تعاملات أمس، وجاءت اسعار العملات على النحو التالي:  
 
أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-2-2021

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.76 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.





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